RoFF19 in programma Johnny Depp Coppola Muccino Manetti Bros le serie su Fallaci Mike Avetrana

(Di venerdì 20 settembre 2024) Presentata la Festa del Cinema di Roma: ecco il nutrito, dai premi ae Viggo Mortensen, al Megalopolis di, dai film su Berlinguer e Pirandello a quelli die Zingaretti, allesu OrianaBongiorno eÈ stata presentata stamattina al Teatro Olimpico di Roma 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma (), dal 16 al 27 ottobre nella Capitale. Ad introdurre ildella kermesse, Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma e la Direttrice Artistica della festa, Paola Malanga. Presenti in sala anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, le istituzioni, associazioni cinematografiche, e partner dell’evento. Salvatore Nastasi ci tiene a raccontare in apertura come l’identità della Festa del Cinema di Roma resterà invariata, e soprattutto imparagonabile ai festival di altre città .