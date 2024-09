Pubblici esercizi le donne trascinano il settore | ecco le regioni dove crescono di più

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’imprenditoria femminile è una realtà sempre più consolidata neldella ristorazione e dei: sono infatti 95.870 le imprese condotte da, pari al 28.9% sul totale delle imprese attive. È quanto emerge dall’elaborazione del Centro Studi di FIPE-Confcommercio sui dati di Infocamere, che mostra inoltre l’incidenza delle imprese femminili per tipologia di attività: in testa si trovano bar e caffè (33.1%), seguite dalle attività di fornitura di pasti preparati (27.1%) e da ristoranti e attività di ristorazione mobile (26.2%). Approfondendo lo sguardo sul territorio, leche registrano la crescita più marcata in questo senso sono la Valle d’Aosta, con il 36.3% sul totale nazionale, il Friuli Venezia Giulia (34.8%) e l’Umbria (33.4%).