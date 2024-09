Nuovo dirigente all’ospedale Reparto di Nefrologia si cambia Al timone sale la lecchese Viganò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) LaSara Mariaè ildirettore della struttura complessa di. Laureata all’Università degli Studi di Milano dove si è anche specializzata in, dal 2009 in forzaManzoni di Lecco, la dottoressa è ildirettore della Struttura complessa die Dialisi dell’Asst Valtellina e Alto Lario, dopo aver vinto il concorso bandito la primavera scorsa. Assumerà l’incarico quinquennale il 1° novembre succedendo a Carla Colturi che, dopo 12 anni alla guida, è andata in pensione lasciando vacante il posto. La dottoressaè stata accolta a Sondrio dal direttore generale Monica Fumagalli, e dagli altri dirigenti di Asst Valtellina e Alto Lario, ha visitato ilche guiderà, al secondo piano del Padiglione est, e incontrato i medici e gli infermieri con i quali lavorerà.