MotoGP Bagnaia vola nelle pre-qualifiche di Misano Martin e Marquez in agguato bene Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Francescolancia un segnale importante e firma il miglior tempopre-del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo sulla pista die quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Pecco ha chiuso il venerdì con il nuovo record del circuito, limando di pochi centesimi la sua pole di due settimane fa. 1’30?286 il crono siglato dal campione del mondo in carica, che si conferma dunque il candidato principale alla pole position in vista della qualifica di domattina ed uno dei favoriti d’obbligo per la vittoria nella sprint e nella gara lunga avendo dimostrato un ottimo passo nei long-run odierni in condizioni di pista totalmente asciutta (le stesse che verranno affrontate sabato e domenica).