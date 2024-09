Mal di testa poi sono svenuta Grande Fratello la confessione choc della concorrente | Ho avuto un aneurisma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Stavo per morire”., lalascia il pubblico senza parole. La donna è entrata perché ha tante cose da raccontare e la sua presenza nella casa più spiata d’Italia non è solo un ritorno televisivo, ma anche un’opportunità per condividere la sua storia di resilienza e rinascita dopo aver affrontato gravi problemi di salute. Parliamo chiaramente di Ilaria Galassi che sta facendo parlare di sé per essersi molto avvicinata a Tommaso Franchi, un“Nip” del programma. >> “Sarà con noi”., annuncio bomba di Signorini in diretta: è la vip più chiacchierata Secondo le indiscrezioni, Ilaria sarebbe stata colpita dalla bellezza di Tommaso, tanto da esprimere il desiderio di dormire vicino a lui e scherzare su momenti privati come la doccia.