Lunedì prossimo 23 settembre la conviviale del Panathlon aretino all' Etrusco

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 202024 –23ladelall'sarà incentrata sul pugilato e in particolare sulla famiglia Nicchi. Tre generazioni di pugili. Partendo da Santi , ex boxeur dei pesi piuma, maestro benemerito, poi maratoneta, passando per Aldo anche lui ex pugile, maestro di 1°livello, tecnico FIP, responsabile dei Tecnici della Toscana, docente federazione pugilistica all’Università del Foro Italico e il fratello Adriano, più volte campione italiano dilettanti categoria superwelter, poi campione italiano professionisti, che disputò anche un match per il titolo europeo, per arrivare al piccolo Brando, 7 anni, brillante protagonista a fine giugno in Coppa Italia, nella categoria “cuccioli” .