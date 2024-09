LIVE – F1 GP Singapore 2024 | le prove libere 1 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Latestuale delle1 del GP di. La F1 raggiunge l’Asia sudorientale per vivere il weekend più duro dell’anno. Il circuito cittadino e le alte temperature portano i piloti a sfiorare i limiti fisici, tanto che alla fine del fine settimana arrivano a perdere anche sette chili del loro peso corporeo. Sul layout singaporiano sono fondamentali le qualifiche, con i team che si impegneranno nei preparativi per il giro secco perfetto. L’appuntamento è per le 11:30 italiane di venerdì 20 settembre. Sportface.it è pronto a tenervi aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade in pista. COME VEDERE LEIN TV PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH 11.46 1.33.698 per Leclerc con le hard! Ottimo giro per il ferrarista. 11.43 Tsunoda megio di Verstappen a parità di mescola! Squillo di Yuki. 11.