Like a Dragon | Pirate Yakuza in Hawaii è stato annunciato con un trailer gameplay

(Di venerdì 20 settembre 2024) RGG Studio hain, nuovo capitolo della seriein arrivo nella giornata del 28 febbraio 2025 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. Il team di sviluppo giapponese ha rivelato nel corso della presentazione ufficiale che Goro Majima, “il Cane pazzo di Shimano”, deve fare i conti con un terribile naufragio su Rich Island, un’isola “non troppo lontana dalla”. In seguito a questo inaspettato e tremendo incidente, lodeve fare i conti con la perdita totale dei suoi ricordi, imbattendosi quasi immediatamente in un ragazzo accompagnato da un tigre che ben presto lo porterà nuovamente ad invischiarsi in una faida tra due famiglie della malavita giapponese.