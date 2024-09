Juventus Napoli arriva la decisione clamorosa | il comunicato ufficiale fa infuriare i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 15:34 di redazione Alla vigilia del big match trala: ilfaa poche ore dalla gara.sono pronte a dare spettacolo e come sempre non sarà una partita come le altre. Dopo l’inizio di stagione ad alti livelli, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per tutto il campionato e lo faranno a partire da domani. Il solo punto che le distanzia e l’obiettivo comune da raggiungere infiammano ancora di più il big match di domani, con Antonio Conte pronto a fare ritrovare per la prima volta ibianconeri.delche, invece, non potranno essere presenti all’Allianz Stadium.