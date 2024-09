Inter-Milan dubbi sulle fasce per Inzaghi | a destra un favorito – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)si avvicina e cresce l’attesa per il derby di domenica sera. I nerazzurri si sono allenati nel pomeriggio, dopo il giorno di riposo assegnato ieri da. Dueda sciogliere. DUE RIENTRI – Meno due a, il derby dio che si terrà domenica sera alle 20.45 a San Siro. I nerazzurri, dopo l’ottimo punto conquistato a Manchester, vanno a caccia dei tre punti contro i cugini del. L’, infatti, domenica scorsa ha pareggiato a Monza non riuscendo a centrare il terzo successo consecutivo. Oggi i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile, dopo il giorno di riposo di ieri concesso da. Si è allenato con il gruppo anche Federico Dimarco, che a meno di sorprese dovrebbe esserci contro il. OK anche Marko Arnautovic. Perperò duedi formazione.