Incidente nel Foggiano chi sono le quattro vittime dello scontro fra due auto

(Di venerdì 20 settembre 2024) Foggia, 20 settembre 2024 – Dellefrontale tra dueavvenuto stasera nel, tre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda assieme a una ragazza rimasta ferita e ricoverata alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, l'altra vittima è un 62enne al volante di una Kia (e non di una Renault Scenic come si era appreso in un primo momento). Lea bordo della Panda hanno età comprese tra i 26 e i 40 anni e vivevano tutte nei comuni garganici circostanti. Il 62enne Matteo Giovanditto che guidava la Kia – a quanto si apprende – era molto conosciuto a San Nicandro Garganico, dove insegnava alla scuola primaria. Il tragicoè avvenuto sulla superstrada del Gargano, la statale 693 dei laghi, per unotra duenel tratto tra le uscite di San Nicandro Garganico e Apricena, località San Nazario, in provincia di Foggia.