Il Parco del Matese a sostegno della candidatura Unesco per il Tartufo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo avuto l’onore di ospitare presso la sede delRegionale deldi via Figulantina a San Potito Sannitico (CE), lo scorso 18 settembre, un interessante convegno dal titolo: “Cerca e cavatura delin Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, organizzato e promosso dall’Associazione Nazionale Città del. Una grande opportunità per il nostro, considerando di quali ricchezze è custode il nostro sottobosco. Da parte mia la piena disponibilità a collaborare per la crescita e la promozione di questo prezioso settore”. A dichiararlo il presidente delRegionale delAgostino Navarra. L’Associazione Nazionale Città del(Anct) si è impegnata, tra le altre cose, a candidare ila patrimonio immateriale‘Cerca e cavatura delin Italia. Conoscenze e pratiche tradizionali’.