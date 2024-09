Golf | Matteo Manassero sale ancora a Wentworth insieme a McIlroy Baldwin continua a guidare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si chiude senza chiudersi la seconda giornata del BMW PGA Championship a. Gli ultimi gruppi del secondo giro, infatti, sono andati incontro alla sospensione per oscurità . E questo non è un fattore secondario, perché c’è anche di mezzo la quota del taglio, come vedremo tra poco. Intanto è Matthewche mantiene la leadership, con un complessivo -13 che lo rende sostanzialmente l’uomo “in fuga”, per quanto di fuga ci possa essere con due colpi di vantaggio. Alle sue spalle, con -5 odierno (un colpo in meno di) e -11 in totale, c’è Niklas Norgaard. Ma, se il danese è anch’egli in grado di mantenere il proprio status dopo ieri, il vero balzo lo fa Antoine Rozner, che gira in -7,a -10, recupera 20 posizioni e s’inserisce in terza posizione proprio davanti ae Rory(-9 per entrambi).