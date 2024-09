Fiumi di fango in strada ad Ascoli Dalle famiglie bloccate ai terreni nel mirino | Non dovevano arare lì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Flagellate dalla pioggia anche le località costiere di Grottammare e Cupra Marittima e l’immediato entroterra come Ripatransone e le zone basse di Acquaviva Picena. Procediamo per ordine.e smottamenti a Grottammare con seri problemi lungo la provinciale Valtesino, dov’è scesa un’enorme quantità di terra dagli scavi della Snam in località Bore Tesino e in via Santa Chiara. “Abbiamo risolto le diverse criticità grazie alle ditte private: Eurostrade, Forlini, Se. Ig, En, che hanno messo a disposizione uomini e mezzi per liberare le strade che erano state momentaneamente chiuse – afferma l’assessore Bruno Talamonti – Con il sindaco Alessandro Rocchi siamo stati in giro fino alle due di notte per monitorare il territorio e coordinare gli interventi insieme alla protezione civile e il personale delle manutenzioni.