Finalmente Neonati sepolti in giardino la mamma del fidanzato di Chiara rompe il silenzio

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’è la svolta nel caso dei dueneldi una villetta. Nelle ultime ore sul caso di Vignale, la frazione del comune di Traversetolo (Parma) dove nei giorni scorsi è avvenuto il macabro ritrovamento dei due corpicini, sono arrivati diversi dettagli: “Nessuno all’infuori della ragazza era a conoscenza della gravidanza, né familiari, né padre del bambino, né amici”, ha scritto il procuratore Alfonso D’Avino in una nota. La notizia è arrivata oggi, venerdì 20 settembre:Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso i due, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa, è stata arrestata. Per la ragazza, accusata di omicidio e occultamento di cadavere, sono scattati gli arresti domiciliari come misura cautelare. Leggi anche: “Chi sapeva della gravidanza”., c’è un super testimone.