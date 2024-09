F1 risultati e classifica FP2 GP Singapore 2024 | prosegue la lotta tra Norris e Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un venerdì dominato da Landoe Charles. Dopo la FP1 i due piloti sono saliti in cattedra anche nella seconda sessione di prove libere al GP di, diciottesimo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Stavolta le parti si sono invertite, con il britannico a precedere il monegasco, in vista di una qualifica tutta da vivere. Nello specifico il giovane talento di casa McLaren ha fermato il cronometro in 1:30.237, staccando di +0.058 il ferrarista, secondo davanti a un solidissimo Carlos Sainz, ancora terzo a +0.629. In ripresa Oscar Piastri (McLaren), quinto a +0.747, mentre sorprendono ancora le RB di Tsunoda e Ricciardo, rispettivamente quarto a +0.741 e sesto a +0.751. Entra in top 10 inoltre la Mercedes di George Russell (settimo a +0.761) e la Red Bull di Sergio Perez (ottavo a +0.871). Solo quindicesimo invece Max Verstappen (+1.294).