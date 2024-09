Dal 22 al 29 settembre il ricco programma del Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoRidurre gli effetti del traffico per il benessere di una collettività e insieme lavorare, anche attraverso la mobilità sostenibile e gli operatori della ricerca, della valorizzazione e dello spettacolo, ai bisogni sociali e culturali della società. Da questi obiettivi comuni nasce il calendario di iniziative che da domenica 22 a domenica 29caratterizzerà lazione deldi, in sinergia con il Comune di. “MArTA libera tutti”: un invito a liberare degli spazi urbani, farli tornare vitali, così come la cultura può fare! La prima novità riguarda la giornata di domenica 22 con l’inaugurazione alle ore 18.