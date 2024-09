Crisi moda gli scenari Il grido dei sindacati l’ondata deve arrivare | 1 800 posti a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Santa Croce, 20 settembre 2024 – Sul tavolo, a settembre, ihanno trovato la richiesta di altri 34 licenziamenti, 14 in un’azienda, 20 in un’altra. Ma la vera ondata potrebbese non viene messo in atto un intervento urgente di sostegno alla filiera della. Un’ondata i cui numeri sono da brividi. “Il distretto rischia di perdere il 30 per cento della forza lavoro – spiega Alessandro Conforti (Cgil) con a fianco i rappresentanti delle altre sigle sindacali –: ovvero 1800 lavoratori. Ma se si arriverà a questo dobbiamo considerare tutti gli interinali già mandati a casa, i tagli nelle aziende artigiane di cui non conosciamo i numeri non avendo questa tipologia di ditte l’obbligo della comunicazione. E mettiamoci anche tutte quelle ripercussioni che avremo sull’intera filiera: nelle pulizie, nella meccanica, nei prodotti chimici.