Chiara Petrolini aveva deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto La Procura | Ragazza difficile da interpretare

(Di venerdì 20 settembre 2024) Parma, 20 settembre 2024 – Emergono sempre più dettagli sul caso dei neonati sepolti nella ‘villetta degli orrori’ di Traversetolo, e far luce questa volta è iltore di Parma Alfonso D’Avino. “Ci troviamo di fronte un fatto drammatico e che suscita sgomento, al di là della rilevanza penale – ha dito in conferenza stampa – Per due bambini che non hanno potuto vedere la luce. Per la famiglia di una. Per un giovane che per due volte ha dovuto rinunciare alla paternità. E sgomento anche per la, che al di là delle responsabilità penali che saranno accertate, pare difficilmente decifrabile e dovrà prendere coscienza di quel che è successo”.