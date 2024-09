Bologna Settimana Europea della Mobilità 2024 | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre– Domenica 22 settembre i partecipanti del Bicipolitana Bike Day attraverseranno anche il crescentone, a conclusione dell’edizione. Tante iniziative tematiche per la due giorni dedicata alla sostenibilità ambientale: la manifestazione promossa dal Comune e dalla città metropolitana diè organizzata alla Fondazione IU Rusconi Ghigi e patrocinata dall’Ordine degli architetti e degli ingegneri. Hanno contribuito alla realizzazione Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob.: ilUnricco di appuntamenti, attività e momenti di approfondimento organizzato sulle due giornate del fine. L’apertura è prevista per le ore 10 di sabato 21 in piazza Re Enzo, di fronte all’ingresso del cinema Modernissimo con “Binari urbani. ciclabili, rotaie e architetture”.