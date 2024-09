Alle Giornate di Trevi dibattito nazionale su energia ed economia circolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (askanews) – Ledell’e dell’di, l’iniziativa organizzata anche nel 2024 da Globe Italia e Wec Italia in collaborazione con Luiss School of Government, Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari e Askanews ha riunito in uno dei borghi più belli d’Italia,(PG), tutti gli attori della transizione ecologica. Quattro giorni di talk, workshop e momenti di networking hanno animato lecon dibattiti partecipati di altissimo livello nei quali si sono alternati esponenti politici, istituzioni, professori e studenti universitari, imprese energetiche e della filiera del riciclo, collaboratori parlamentari, giovani e giornalisti specializzati.