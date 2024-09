AEW | Tony Khan sarebbe disposto a follie pur di portare Kevin Owens alla sua corte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come vi abbiamo riportato, il contratto che legaWWE è vicinoscadenza. Stamford si è già mossa per rinnovare il contratto canadese in modo da chiudere in fretta la pratica ed evitare possibili rischi. Dal canto suo la AEW pare avere da tempo un forte interesse verso KO e attende eventuali sviluppi. Proprio in merito all’interesse di Jacksonville, emergono ulteriori dettagli.a fareSecondo quanto evidenziato da WrestlePurists, non solo la AEW avrebbe un forte interesse verso, maproprio pazzo di lui: “è uno di quelli per cuiroa svenarsi pur di portarlo in AEW se ne avesse la possibilità”. Insommaa ricoprire di soldi KO pur di averlo in AEW.