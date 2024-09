Torna il festival ’Respira’ Sul palco arriva Truppi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come lo scorso settembre, visto il successo riscontrato,a Forlì, presso il BiFor di piazza Cavour, ilculturale ‘Respira’ alla sua seconda edizione. Oggi la prima delle tre serate di evento unico nel suo genere, all’insegna di arte, musica e aggregazione culturale. Per questa edizione i protagonisti principali saranno Giovanni, Edoardo Righini e Giada Biaggi. L’obiettivo della rassegna è permettere a chi partecipa di fuggire dallo stress quotidiano e ‘immergersi in un mondo fatto di creatività e connessioni autentiche’. Tre gli appuntamenti, uno a settimana, fino al 3 ottobre. Come detto, oggi avrà luogo la serata inaugurale, detta ‘data-off’. In apertura è previsto il talk di Edoardo Nave, poi l’esibizione di Gobbi e a seguire una mostra fotografica di Viktorya Boyarchuk, tutto con l’accompagnamento del dj set di Floes Sound.