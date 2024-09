Tony Effe brano Chiara su Fedez | Sei donna ti piace coca*na Ferragni reagisce

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il dissing tracontinua a infiammare il panorama del rap italiano, con la pubblicazione del nuovodiintitolato. Il pezzo, pubblicato poche ore fa, non ha tardato a scatenare reazioni forti da parte del pubblico e dello stesso, che si trova al centro di pesanti attacchi personali. In un clima già acceso,si pone come una risposta diretta e aspra alle accuse precedentemente lanciate danel"L'infanzia difficile di un benestante", dando vita a una sfida senza esclusione di colpi. Nel suo testo,non si limita a rispondere agli insulti di, ma alza il tiro. Tra i temi centrali del, l'accusa di aver abbandonatoin un momento delicato della loro relazione, una critica che riflette l'opinione diffusa tra molti fan della coppia.