Milano | procura chiede immediato per speaker radio identificate altre vittime

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 set. (Adnkronos) – Ladiha chiesto il processo(si ‘salta’ l’udienza preliminare) per Andrea Piscina, il 25ennefonico arrestato lo scorso giugno aper produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. A decidere sulla disposizione del giudizio sarà la giudice diTiziana Landoni. Rispetto all’imputazione originale del pm Giovanni Tarzia, il giovane – si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere negli interrogatori – dovrà rispondere di altri due capi: gli approfondimenti investigativi hanno permesso infatti di identificaredue, oltre alle due subito rintracciate. Le contestazioni – a far scattare l’inchiesta è stata la madre di una presunta vittima – vanno da fine settembre del 2021 fino al maggio scorso.