Maltempo a Imola torna la paura | danni e disagi chiuse tutte le scuole E oggi è ancora allerta rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Una lunga giornata di apprensione, con gli occhi puntati verso il cielo nella speranza di non rivivere l’incubo di maggio 2023. Il sospiro di sollievo nel tardo pomeriggio, in concomitanza con alcune ore di tregua; ma poi di nuovo ansia con l’arrivo del buio e in vista di un’altra giornata che si annuncia complicata trae parchi e cimiteri off limits. Ancheha fatto i conti, ieri, con il. Dopo le forti piogge di martedì, l’intera mattinata è stata caratterizzata da abbondanti precipitazioni. Allagamenti si sono registrati in vari punti della città, con le strade che hanno fatto fatica a smaltire la grande mole d’acqua. Criticità nelle zone collinari e in alcune, in particolare Campanella e Sante Zennaro.