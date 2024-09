La Scuola Basket Arezzo | quattrocento atleti pronti a scendere in campo nella nuova stagione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lasi prepara a unarecord con bene atlete iscritti. La società schiererà venticinque gruppi sportivi, dalla serie B al mini, rappresentando la pallacanestro aretina in diverse competizioni nazionali e regionali, sia maschili che femminili. La presentazione ufficiale della2024-2025, ospitata dal Blue Team e aperta dal presidente Mauro Castelli, ha offerto un’occasione di incontro per, famiglie, dirigenti, tecnici e sponsor, celebrando i nuovi progetti e applaudendo ogni cestista. Tra le novità, spicca l’Under15 New Silver Car, che dopo il trionfo nel campionato regionale Elite, affronterà il massimo campionato giovanile nazionale d’Eccellenza, sotto la guida di Umberto Vezzosi e Michele Bellavia.