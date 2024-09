Fuori dal coro le ragazzine e il Calippo tour | uno sconcertante servizio vietato ai minori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Emergenza e disagio giovanile, è uno dei temi d'approfondimento della nuova stagione didal, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. L'inviata Angela Camuso è andata a intervistare due giovani ragazze, le tiktoker Ambra Bianchini e Lovely Paolina. Giovani e spudorate, stanno spopolando sui social con il loro “”. In pratica, girano l'Italia e incontrano ragazzi con cui fare sesso orale. Il tutto, ovviamente, viene filmato e finisce sui social. La stessa Bianchini dichiara: “A me piace divertirmi, lo ammetto non nascondo niente. Allora mi sono detta, perché non fare una cosa in più? Abbiamo fatto molte tappe con Paolina al Nord. Andiamo in ogni città, ogni paese e capoluogo e s**amo c**i”.