Frode sui bonus edilizi Sette persone arrestate | Una truffa da 36 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’indagine è stata chiamata “case fantasma“, perché tali erano i risultati delle frodi in materia di- ristrutturazione, ecofacciate – che hanno ora portato in custodia cautelare. Un provvedimento eseguito ieri dalla Guardia di finanza del Nucleo di polizia economico finanziaria di Como, coordinato dal sostituto procuratore Antonia Pavan, nei confronti di Luca Beretta, 23 anni di Cesano Boscone, Monica Ceron, 55 anni di Cesano Boscone, Patrizia Galli, 56 anni di Binasco, Luigi Claudio Ginevra, 55 anni di Sesto e Uniti nel Cremonese, Marco Monti 51 anni di Vigevano, Livio Motta, 59 anni residente alle Mauritius e Samuele Russo, 50 anni di Trezzano sul Naviglio. Infine arresti domiciliari per Giuseppe Ruta, 71 anni di Mirandolo Terme.