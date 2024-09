Formula 1 la polemica sull’ala posteriore della McLaren che si flette | perché è un vantaggio e cosa dice il regolamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La1, si sa, non è solo pilota e auto. Ma anche capacità e avanguardia tecnica, che gli ingegneri dei team cercano di mettere quando vanno alla ricerca di soluzioni che migliorino le prestazioni di una monoposto. Molto spesso lo fanno agendo sulle cosiddette “aree grigie” del, dove le norme non sono sempre precise e si può lavorare senza incappare in penalità o squalifiche nel corso di una stagione. Così ha fatto la, finita da qualche settimana nel mirino di Ferrari e Red Bull per la flessione dell’ala anteriore e, da Baku, di quella mobile. Il team di Maranello e quello anglo-austriaco, sia persia per Mercedes, hanno chiesto alla Fia di svolgere ulteriori verifiche riguardo a queste soluzioni già prima del GP di Monza, poi la Red Bull ne ha richieste altre dopo la gara dell’Autodromo nazionale.