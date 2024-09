Corazza Afiapco | Pazienti psoriasi aspettano 12 anni per terapie specifiche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – “Ben vengano tutte le innovazioni terapeutiche in grado di normalizzare il decorso della, anche perché in genere il tempo medio per accedere a trattamenti specifici per noiè di 12. Un’eternità, se consideriamo che lapresenta un forte impatto sulla vita quotidiana, in quanto i sintomi sono molto visibili e provocano un senso di vergogna e frustrazione. Parliamo di una malattia cronica e recidivante, ma che non è ancora inserita nel Piano nazionale di cronicità. E’ una battaglia che combattiamo da 4per dare ‘dignità alla malattia'”. Lo ha detto Valeria, presidente Apiafco-Associazioneci italiani amici Fondazione, intervendo alla conferenza stampa a Roma sull’approvazione della rimborsabilità per il farmaco deucravacitinib.