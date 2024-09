Col dibattito tra armi offensive e difensive all’Ucraina si sono persi mesi cruciali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Anno dopo anno la Russia sta aumentando l’espansione delle sue forze armate che salirà a dicembre 2024 ad 1 milione e mezzo di effettivi, cioè 180.000 soldati in più, arruolati presumibilmente con i metodi consolidati, incluse corpose campagne di “reclutamento globale” per inviare migranti e studenti stranieri in battaglia sotto costrizione, come sta avvenendo diffusamente nell’Africa subsahariana. Contemporaneamente da Mosca si è registrato un alternarsi vorticoso e contraddittorio di “aperture” alla conferenza di pace alla presenza di Russia e Ucraina annunciata da Olaf Scholz lo scorso 9 settembre e minacce di “fine di mondo” a Nato, Usa, Europa se “consentiranno l’uso di missili occidentali per colpire il territorio russo” (tre giorni dopo).