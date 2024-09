Caccia ai cervi in Abruzzo le associazioni si appellano al Tar per fermarla

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pescara - Lav, Lndc Animal Protection e Wwf Italia richiedono la sospensione della delibera regionale sulladi selezione, ritenuta immotivata e basata su dati non verificati. Polemiche sulla mancanza di un confronto tecnico e sui presunti conflitti di interesse nel censimento della popolazione di. Leanimaliste Lav, Lndc Animal Protection e Wwf Italia hanno presentato ricorso al Tar dell'Aquila per chiedere la sospensione immediata della delibera della Regioneche autorizza ladi selezione di 469. Nel ricorso, ledenunciano la mancanza di dati certi riguardo alla popolazione die chiedono di proteggere la vita degli animali, per poi procedere a una revisione della delibera stessa.