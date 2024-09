ATP Hangzhou 2024 | Mattia Bellucci non ha problemi con Karatsev e va al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) In giornate particolarmente difficili per i giocatori italiani nella prima settimana di ATP Tour in Cina,riesce a rivelarsi l’unica nota positiva. Il ventitreenne di Busto Arsizio supera con il punteggio di 6-4 6-0 il russo Aslansulcampo dell’ATP 250 di, che assomiglia più a uno scatolone che ad altro. Ora l’azzurro avrà uno tra il cinese Zhizhen Zhang e il kazako Denis Yevseyev. Particolarmente complicato è il primo set, o almeno lo è per, che ha spessocon il propriodi sevizio. Il primo game lo tiene a fatica, ilno, conche gli toglie la battuta a 30. L’unico vero passaggio a vuoto del lombardo arriva sul 3-2, quando va sotto 0-40 e poi subisce il controbreak a 15. Nulla di perso: èad andare sullo 0-40 nel settimo gioco.