Arezzo Wave & Fabbriciani Finali nel ricordo di Hendrix

(Di giovedì 19 settembre 2024)torna a casa. L’11 e il 12 ottobre,sarà di nuovo teatro di una straordinaria festa della musica, ospiterà la finale nazionale di2024. Un appuntamento che porterà in città le migliori realtà musicali italiane oltre a ospiti prestigiosi. L’evento, infatti, presenta artisti in collaborazione con il prestigioso MuseExpo di Burbank di Sat Bisla, direttore artistico del festival californiano e membro della giuria di. Circa trenta gli eventi in calendario (prossimamente i dettagli della manifestazione), mentre la finale di, in programma l’11 e 12 ottobre, vedrà confrontarsi ben dodici tra band e solisti emersi da una rosa di oltre 880 candidati durante le selezioni regionali. Ognista presenterà una canzone originale e una cover rivisitata di un artista famoso.