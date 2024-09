Agostini | Il Napoli può ritornare una squadra importante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Massimo, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “La notizia della morte di Schillaci è stato un fulmine a ciel sereno, perché nonostante stesse male sembrava poter ancora sperare. Dispiace, ricordo quando ci vedevamo per delle partite di beneficenza, giocando per divertirci come abbiamo sempre fatto. Le persone buone e perbene, negli ultimi periodi, ci hanno lasciato, ma sono notizie che non puoi decidere e comandare. Questopuò tornare a essere unaperché ha un mister che può essere la chiave per tornare ai vertici.