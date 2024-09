Via Capo Passero il cane Maui fiuta la droga in un appartamento 2 arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Polizia bussa alla porta e loro tentano di gettare armi edal balcone. È quanto successo ad una coppia, un catanese di 73 anni lui e una rumena di 43 lei, che per questo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Stato poiché trovati in possesso di 2 pistole, 500 munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettili, 1.6 kg di cocaina, 1.3 kg di marijuana, centinaia di buste di plastica per il confezionamento delle dosi e bilance di precisione. Ilanti” ha subito indirizzato gli agenti delle Volanti verso uno stabile. Salite un paio di rampe di scale, il, si è bloccato davanti la porta di un’abitazione segnalando la presenza di. Dopo aver circondato il palazzo gli agenti hanno tentato di entrare ma i due all’interno si sono opposti con ostinazione, non aprendo in alcun modo.