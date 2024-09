Valsa Casadei | Giochiamo ad alto livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È una Modena Volley che si avvicina a grandi passi all’esordio in campionato quella che nelle ultime amichevoli ha tenuto perfettamente testa a Trento e Piacenza, due delle maggiori indiziate, assieme a Perugia, per vincere lo scudetto. Ancora presto però per fare un bilancio o dei confronti, lo sa bene Alberto, direttore sportivo dellaGroup che intanto parla della situazione infortuni, con un problema delicato che ha fermato Davyskiba: "La squadra sta crescendo – racconta–. Quello che abbiamo detto ai ragazzi è che quando manca un giocatore bisogna cogliere l’occasione di crescere come gruppo e non subire quell’assenza. Con Davyskiba fuori stiamo facendo così, anche se Vlad è per noi una pedina molto importante".