Vaccini | Pistoia in coda Percentuali troppo basse | Non si valutano i rischi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La campagna vaccinale antinfluenzale dovrebbe iniziare dal 7 ottobre (la delibera regionale è di queste ore), dando come sempre la precedenza alle Rsa (dal primo ottobre) e proseguendo negli ambulatori dei medici di famiglia. E quest’annodovrà fare un salto in avanti, se vorrà liberarsi del dato che la vede maglia nera tra le province in Toscana per la copertura vaccinale. L’anno scorso, infatti, negli ambulatori dei medici di famiglia si è arrivati a vaccinare in media solo il 60 per cento degli aventi diritto: gli over sessanta, i pazienti fragili e con patologie croniche e le persone ao per la professione svolta (sanitari, personale scolastico e delle forze dell’ordine). Un dato su cui i medici di famiglia invitano la popolazione a riflettere.