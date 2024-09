Tupperware è in crisi | l’azienda statunitense dei contenitori per gli alimenti chiede la procedura fallimentare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La, nota per iconserva cibo, da tempo lottava per sopravvivere al calo delle vendite. “Negli ultimi anni, la posizione finanziaria delè stata gravemente influenzata dal contesto macroeconomico”, ha affermato l’ad Laurie Ann Goldman, annunciando la scelta di presentare istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 del Codice Usa sulla bancarotta. Cercherà l’approvazione del tribunale per avviare un processo di ristrutturazione mirato a proteggere il suo marchio che negli anni è diventato così popolare da aver dato il nome a una categoria intera di prodotti. L’obiettivo è cercare “alternative strategiche per supportare la nostra trasformazione in un’azienda digitale e tecnologicamente avanzata, meglio posizionata per servire i nostri stakeholder”, ha aggiunto Goldman.