Sei andato a tirare fuori esperienze di una ragazzina di 19 anni ora ne ho 27 e si cambia Basta di parlare delle donne come oggetti | l’influencer Roberta Carluccio risponde furiosa a Tony Effe

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ha alzato un polverone, e non poteva essere altrimenti, la Red Bull 64 Bars cheha pubblicato, a sorpresa, nella giornata di ieri, 17 settembre. Non poteva essere altrimenti perché il rapper romano ha indirizzato un dissing diretto ed esplicito a Fedez e a Niky Savage, reduci da una collaborazione nel loro ultimo brano intitolato Di Caprio. Nell’attaccare quest’ultimo (non DiCaprio, Nicky Savage), in particolare, l’ex membro della Dark Polo Gang ha menzionato anche, attuale fidanzata di Niky Savage, con cui, a quanto dice il rapper romano, avrebbe avuto un rapporto intimo. “Ho sco*ato la tua b*tch, dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva, gira, gira, gira”, cantanelle sue barre al veleno indirizzate a Niky Savage.