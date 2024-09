Sean P Diddy Combs arrestato e incriminato per reati sessuali

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Comb indagato di, il cantante accusato di aver violentato e drogato delle ragazze per poi obbligarle a compiere attiIl mondo della musica è stato scosso da un nuovo scandalo che vede coinvolto“P.”, uno dei più influenti protagonisti della scena hip-hop mondiale. Lunedì sera, il miliardario rapper e produttore musicale è statodagli agenti dell’Homeland Security in un albergo di lusso a Manhattan e successivamenteda un gran giurì per una serie di gravi, perpetrati per oltre un decennio., 54 anni, si è dichiarato non colpevole e resterà in carcere in attesa di un processo che potrebbe portarlo a scontare una pena da 15 anni di reclusione fino all’ergastolo.