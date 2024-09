Rome Advanced District lancia un’Academy per l’innovazione e la transizione sostenibile delle imprese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prende il via oggi “ROAD Academy”, iniziativa di sviluppo del talento ideata da ROAD –– il distretto di innovazione tecnologica per laenergetica nato nel polo di ricerca del Gazometro di Roma Ostiense e Accenture, società di servizi professionali a livello globale, insieme a Kilometro Rosso, Experis e WTW. ROAD è la rete diformata nel 2023 da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS e NextChem (MAIRE) per la creazione del primo distretto di innovazione tecnologica nella Capitale dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni industriali applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università.