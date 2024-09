Ragazze in posa per la squadra maschile del Robbio è polemica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Treindossano le nuove maglie delladi calcio delLibertas per invogliare la popolazione del piccolo paese della Lomellina, famosa per la fiorente produzione di riso, ad andare allo stadio dopo la promozione nella categoria dell'Eccellenza regionale. L'iniziativa però non piace a tutti. "Chi mostra la nuova maglia? Un trio di gnocche, non i calciatori che la useranno veramente. Provo vergogna per voi. Siete oltre il cliche' del bomber e della velina" è il commento di Barbara Sala all'immagine diffusa dal club sui social che tagga anche un centro antiviolenza della zona.