Molto strano ma non è un segreto Dimitrov altro fango-doping su Jannik Sinner

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Anche il bulgaro Grigorha attaccatoper il caso della contaminazione indiretta al Clostebol. Il tennista lo ha fatto in conferenza stampa prima della Laver Cup, e ha parlato di doppi standard per le verifiche fatte dall'Itia. "Come ho già detto in passato, quello che mi colpisce è di quanto siano stati gestiti in maniera strana i protocolli in questa situazione — ha commentato —. Ci sono giocatori che hanno avuto esperienza completamente diverse nel corso dei processi, con procedure diverse e questo mi porta a pensare se non ci siano stati dei doppi standard. È una cosa che vediamo anche in altri sport e non è un. Il modo in cui questo caso è stato gestito per me èe lo dico da uno che è nel tour da molti anni”.