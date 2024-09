Mentre cresce l’attenzione sul peso dei social sulla salute mentale dei più giovani arriva la stretta dalla piattaforma sulle impostazioni degli account usati dai ragazzi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I profilidei minori vanno protetti di più e per farlo Instagram introdurrà il sistema “per teenager” una serie di protezioni automatiche che limitano sia chi può contattarli, sia i contenuti che possono vedere. L’annuncio della nuovada parte delladi Meta per i minori di 16 anni, ètanel mondo vengono richieste a gran voce, da parte di governi ed esperti, maggiori tutele per gli adolescenti online. Di pochi giorni fa, in Italia, l’appello di pedagogisti e personalità dello spettacolo di vietare gli smartphone agli under 14 e iai minori di 16 anni.