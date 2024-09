Maltempo colpita anche l’Alta Toscana Smottamenti e strade chiuse niente scuola a Marradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Firenze, 18 settembre 2024 – L’ondata disi abbatte in particolare sull’Emilia Romagna, ma lambiscela. “Alcuni interventi in corso nell’Alto Mugello trae Firenzuola perlocalizzati a causa delle intense precipitazioni – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - Alcune, tra cui la SP20 e la SP29 sono stateal traffico dei mezzi, con il sistema di emergenza urgenza siamo pienamente operativi per l’eventuale assistenza sanitaria alle persone nelle frazioni sul territorio. Abbiamoinviato squadre del sistema di Protezione Civile dellain soccorso ai vicini dell’Emilia Romagna duramente colpiti con volontari, mezzi e soccorso acquatico. Manteniamo alta l’attenzione ed evitiamo gli spostamenti in queste zone, nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni diffuse sulle aree”.