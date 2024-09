Jack Draper la vittima di Sinner perde la testa in Coppa Davis | spacca tutto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Passare dalla semifinale di US Open, dove è stato battuto da Jannik, all'eliminazione incon l'Inghilterra. Quello che è capitato a, che nel giro di una settimana è tornato a casa con una sconfitta carica di rimpianti e rabbia.ha perso la sfida contro il canadese Felix Auger–Aliassime, che un mese fa a Cincinnati aveva battuto, sfogando tutta la sua frustrazione dopo aver distrutto la racchetta a terra. Per questo la sua Inghilterra, che l'anno scorso si fermò ai quarti contro la Serbia, non sarà presente alle Finals di Malaga, dove ci sarà invece l'Italia di Jannike Matteo Berrettini.sperava nella vittoria consapevole che la sconfitta di Dan Evans (6-0, 7-5) contro Denis Shapovalov aveva di fatto compromesso il cammino della Gran Bretagna, finita terza nel Gruppo D alle spalle di Canada e Argentina.