Inzaghi | Occorre avere più tecnica negli ultimi metri Spiego scelta di Darmian

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Simoneha parlato al termine di Manchester City-Inter, match conclusosi con il punteggio di 0-0. I COMPLIMENTI – Simonesi è così espresso a Prime Video nel post-partita di Manchester City-Inter: «I ragazzi sono stati bravissimi, sapevano l’avversario da affrontare ma hanno avuto tante occasioni per far male. Nel secondo tempo abbiamo sofferto qualcosa, ma abbiamo comunque avuto opportunità con Barella e. Calendario è questo, ci dobbiamo adeguare».e ciò che è mancato in Manchester City-Inter! LE OCCASIONI –si è poi focalizzato sulle opportunità non sfruttate dai suoi calciatori: «Come nell’ultima partita di campionato, bisognapiù30. Dato che siamo una squadra, dobbiamo farlo. La rifinitura è molto importante, ora cercheremo di lavorarla ancora di più.