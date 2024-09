Eccellenza e Promozione Prima giornata da dentro o fuori Turno di ritorno per la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oggi le squadre diritornano in campo per ildi, competizione utile ai rispettivi mister anche per non far mancare il ritmo partita a chi viene meno impegnato in campionato. In programma in Ecellenza le gare didegli ottavi di finale. Urbino - K-Sport Montecchio Gallo. Si gioca al ‘Montefeltro’ alle ore 19. All’andata vinse il K-Sport per 1 a 0. Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro. Atletico Mariner - Monturano. Qui si gioca al Comunale ‘Tommolini’ di Martinsicuro alle ore 19.30, all’andata il risultato premiò il Monturano (2 a 0). Chiesanuova – Sangiustese. In campo alle 18.30 a Chiesanuova, all’andata finì 0-0. Montegranaro - Tolentino. Partita rinviata alle 15.30 del 25 settembre: si gioca allo stadio San Francesco di Trodica di Morrovalle. All’andata vinse il Tolentino per 2-0. Matelica - Fabriano Cerreto. Ore 17.